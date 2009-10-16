Випробування російських вакцин від грипу H1N1 на дітях відклали

Клінічні випробування вітчизняних вакцин від грипу H1N1 на дітях відкладеніо Про це в вчора заявив Тимофій Пєшков, прес-секретар НВО "Мікроген", що розробив препарати для вакцинації.

За словами Пєшкова, співробітники НВО "Мікроген" не змогли завершити переговори про проведення випробувань з керівництвом медустанов в Санкт-Петербурзі, Смоленську і Пермі. Внаслідок цього клінічні дослідження вакцин на дітях були відкладені на декілька днів.

Інформацію про проведення переговорів з НВО "Мікроген" підтвердила завідувачка кафедри алергології і імунології Першої клінічної лікарні Смоленську Раїса Мєшкова. За її словами, дата початку випробувань вакцин на дітях буде визначена в ході цих переговорів.

У свою чергу, керівник лабораторії санкт-петербурзького НДІ грипу РАМН Мар`яна Єрофєєва повідомила, що в цьому інституті не проводитимуться дослідження вакцин на дітях. "На нашій клінічній базі, в нашому інституті, дітей не вакцинуватимуть. Це я вам точно говорю", - заявила Ерофєєва.

12 жовтня на підставі позитивних результатів випробувань вакцин від нового грипу серед дорослих Росздравнадзор схвалив проведення аналогічних випробувань на дітях.

13 жовтня Росздравнадзор підтвердив реєстрацію двох вітчизняних препаратів для імунізації від грипу H1N1. До використання в Росії були допущені жива вакцина "Інфлювір", а також інактивована вакцина "Пандефлю".

medportal.ru