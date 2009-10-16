Безсимптомний герпес веде до безпліддя

Штучне запліднення — крок, на який сімейні пари в мріях завести дитину покладають останні надії. Невдала спроба часто стає для сім`ї справжньою трагедією. А провиною може виявитися вірус герпесу.

Учені московського НДІ вірусології ім. Д. І. Івановського РАМН спільно з лікарями лікувально-діагностичного центру «Євро-Клінік» провели дослідження зв`язку безсимптомних форм герпесу з випадками невдалих зачать «у пробірці» і з`ясували, наскільки може бути небезпечний прихований вірус.

Виявилося, що у жінок з позитивним аналізом на вірус простого герпесу вагітність розвивається удвічі рідше, ніж у герпес-негативних пацієнток. У ці дані включалися як просто невдалі спроби запліднення без утворення здорових ембріонів, так і недорозвинені і передчасно перервані вагітності.

Проведені раніше дослідження, зокрема російських лікарів, також демонстрували вплив герпесу на зниження фертильності інфікованих жінок. Тобто носійки вірусу частіше страждають безпліддям. Є підстави вважати, що вірус грає роль і в патологічному протіканні вагітності.

Докладне дослідження опубліковане в журналі «Акушерство і гінекологія» в 2009 році.

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