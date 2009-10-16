Фонд Ахметова «Розвиток України» придбав новий будинок багатодітній родині з Маріуполя

Вчора Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» придбав новий облаштований будинок багатодітній сім`ї СИНИЦІ, що проживає у Маріуполі Донецької області.

Як повідомила УНІАН менеджер Департаменту зовнішніх зв`язків фонду Нона ШМІДІК, у сім`ї виховується 12 дітей, 10 з яких - неповнолітні.

Будинок був придбаний фондом у рамках спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину». Загальна площа будинку - 175,7 кв. м. Вартість будинку із земельною ділянкою становить 512 тис. грн.

Н.ШМІДІК нагадала, що всього у рамках проекту Фонд Ріната Ахметова придбав і здійснив капітальний ремонт 39 будинків для багатодітних сімей, у яких виховується більше 10 неповнолітніх дітей. Найближчим часом буде придбано і побудовано ще 5 будинків.

За її словами, всього фонд узяв під свою опіку 44 сім`ї з Криму, Донецької, Закарпатської і Луганської областей. На придбання нових будинків, добудову або капітальний ремонт існуючого житла з бюджету фонду вже направлено понад 17 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія фонду – створити фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.