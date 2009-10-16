Вчора у Львівському національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької пройшов перший в Україні сольний концерт незрячого тенора з Сімферополя Степана ГОНЧАРЕНКА у супроводі оркестру під диригуванням заслуженого артиста України Богдана МОЧУРАДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у програмі концерту - українська і світова класика, твори сучасних композиторів, інструментальна музика.

Концерт відбувся у рамках проекту «Відчинилося життя», започаткованого Львівською обласною організацією Українського товариства сліпих і театром ім. М. Заньковецької.

Мета заходу – привернення уваги громадськості та владних структур держави до повсякденних проблем осіб з вадами зору нетрадиційним шляхом.

«Спільний проект – це еталонний варіант інноваційного вирішення низки глобальних соціальних проблем, зокрема, проблем осіб з вадами зору шляхом публічного привернення уваги громади до таланту незрячих митців, їх можливостей. Проект є унікальним не лише для України, але й для багатьох країн Європи. Переконані, що подібні проекти допоможуть змінити «обличчя» українського суспільства», - сказала у коментарі УНІАН голова правління Львівської обласної організації Українського товариства сліпих Оксана ПОТИМКО.

«Цей проект, що вже має певні традиції, змусив професійних музикантів замислитися над власним життям, його цінностями, переглянути звичні для здорових людей погляди. Проект сприяв виокремленню справжніх «зірок» з числа незрячих осіб. Відкриттям даного проекту виявився Степан ГОНЧАРЕНКО, який має шанс стати окрасою професійної сцени не лише в Україні», - зауважив головний диригент Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької Б.МОЧУРАД.

Під час концерту у фойє театру також проходить виставка картин львівського художника і поета, інваліда II групи по зору Юрія ЛОМОВА – автора спеціальної техніки живопису - квазіграфіки, розробленої ним після майже повної втрати зору.

** *С.ГОНЧАРЕНКО - інвалід I групи по зору, лауреат VII Міжнародного фестивалю молоді та студентів 2009 року, лауреат Міжнародного фестивалю «Подляська октава культур» (Польща) 2009 року (спільно з оркестром – володарем гран-прі фестивалю).