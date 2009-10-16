Спецслужби «виловили» 2,8 тонни кокаїну в Атлантичному океані

Співробітники сербських і американських спецслужб вилучили 2,8 тонни кокаїну з корабля в Атлантичному океані, що йшов з Південної Америки до Європи.

Як передає РІА «Новости», під час операції було зроблено ряд арештів на кораблі, а також у Сербії.

Спільна сербсько-американська операція є частиною міжнародної кампанії з боротьбі з незаконним обігом наркотиків. "Вартість вилученого кокаїну приблизно становить 120 млн. євро, а якби його збували на вулицях, то ціна могла б досягати 250 млн. євро", - цитує сербське агентство новин Tanjug слова неназваного джерела у службах безпеки.

Як стверджують американські фахівці зі служби з боротьби з наркотиками, Сербія є свого роду перевалочним пунктом на шляху контрабандистів, що займаються транспортуванням наркотиків з Південної Америки і Туреччини до Західної Європи.