Шоколад - чудове болезаспокійливе

Дослідники встановили, що споживання шоколаду, а також пиття води здатне виступати у вигляді знеболюючого. Так, учені встановили, що споживання шоколаду полегшує больові відчуття від м`язових болів до опіків. В той же час учені застерігають від безконтрольного споживання солодкого, оскільки решта негативних ефектів цього продукту ще ніхто не відміняв.

У Університеті штату Чікаго неврологи встановили, що споживання шоколаду сприяє в організмі тварин і людей виробництву природних знеболюючих ферментів, що впливають на мозок і здатні значно приглушити відчуття болю.

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