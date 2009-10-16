Шоколад - чудове болезаспокійливе
14:33, 16 жовтня 2009Країна
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Дослідники встановили, що споживання шоколаду, а також пиття води здатне виступати у вигляді знеболюючого. Так, учені встановили, що споживання шоколаду полегшує больові відчуття від м`язових болів до опіків. В той же час учені застерігають від безконтрольного споживання солодкого, оскільки решта негативних ефектів цього продукту ще ніхто не відміняв.
У Університеті штату Чікаго неврологи встановили, що споживання шоколаду сприяє в організмі тварин і людей виробництву природних знеболюючих ферментів, що впливають на мозок і здатні значно приглушити відчуття болю.
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