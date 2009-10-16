Нова небезпека - кедрові горішки
Гіркота в роті, нудота, алергія
Росспоживнагляд виступив із заявою про нову напасть, що загрожує населенню. У ній наголошується, що в адресу відомства останнім часом поступають численні скарги з приводу випадків отруєння в результаті вживання кедрових горішків, що продаються на території Російської Федерації.
Для потерпілих характерні наступні симптоми: різко виражена і стійка гіркота в роті, що не припиняється протягом декількох днів, а також загальна і легка.
Тим часом в медичній літературі наслідки поїдання кедрових горішків відмічені достатньо давно. Їх вживання може привести до серйозних порушень смакових відчуттів: в роті з`являється гіркий або металевий присмак, може виникнути харчова алергія.
Горішки поступають до нас в основному з Сибіру, а також з Китаю. Вони - модний продукт в раціоні тих, хто стежить за своїм здоров`ям і фігурою. Постачальники активно рекламують їх для дітей, підлітків і особливо - вагітних жінок. Схоже, тепер Геннадій Оніщенко внесе корективи до уявлень про користь кедрових горішків.