В Україні відкрили перший гуртожиток для відсталих

На Закарпатті відкрили перший в Україні гуртожиток для випускників інтернату з інтелектуальною недостатністю.

Як передає кореспондент УНІАН, гуртожиток для проживання 25 молодих людей з легкою та середньою фізичною та/або інтелектуальною недостатністю із Вільшанського дитячого будинку-інтернату на Закарпатті відкрили сьогодні у райцентрі Тячів.

«Такий заклад є в Україні першим», - уточнив директор Вільшанського дитячого будинку-інтернату Богдан КИКИНА.

Він також додав, що у гуртожитку випускники дитячого будинку-інтернату будуть задіяні й на кухні, і в підсобному господарстві, оскільки мета проекту - навчити їх самостійності, допомогти соціалізуватися у суспільстві. «Маємо на меті, щоб діти з інтелектуальними вадами могли себе обслуговувати самостійно, але під необхідним наглядом», - сказав Б.КИКИНА.

Нині у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті 197 вихованців.

Представник швейцарської асоціації «Парасолька» Аннамарі ШТАЙНЕР під час засідання прес-клубу повідомила, що спеціалізовану будівлю для гуртожитку було підготовлено у рамках проекту «Парасолька», який в Україні реалізовує Вільшанський будинок-інтернат та благодійна організація «Комітет медичної допомоги в Закарпатті». Зі швейцарського боку близько 600 осіб зробили грошові внески для придбання і облаштування такого гуртожитку.

За словами А.ШТАЙНЕР, основна ідея проекту - повага до людей з тими чи іншими вадами і бажання надати їм усі ті можливості, які мають звичайні люди.

Заступниця директора благодійної організації «Комітет медичної допомоги в Закарпатті» Леся ЛЕВКО також повідомила, що в гуртожитку люди зможуть жити під наглядом спеціального персоналу. «Ми вважаємо, що через 5-10 років кілька мешканців гуртожитку могли б жити самостійно, під періодичним наглядом персоналу гуртожитку. Натомість їхні місця займуть інші випускники інтернату», - розповіла Л.ЛЕВКО. Вона також уточнила, що при гуртожиткові діятимуть майстерні для розвитку здібностей його мешканців.