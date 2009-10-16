Найточніший спосіб вимірювання температури

Шведські учені довели, що найбільш надійним методом діагностики лихоманки є вимірювання температури в прямій кишці – воно значно перевершує по точності аналогічні вимірювання в роті і в вусі, повідомляє The Local.

Дослідники з Університета Еребру порівняли відтворюваність результатів вимірювання температури в роті, в вусі і в прямій кишці у 323 пацієнтів університетської клініки.

На підставі результатів дослідження учені зробили висновок, що жоден метод не є задовільною альтернативою ректальній термометрії, яка виявилася найбільш точною.

Популярна термометрія під пахвою вважається ще менш точною і зручною, тому в західних країнах зараз практично не застосовується.

medportal.ru