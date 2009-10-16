Вагітні жінки повинні уникати продуктів з солодкою

Жінки, які їдять надмірну кількість продуктів, що містять солодку під час вагітності, піддають свою дитину ризику інтелектуальних і поведінкових порушень. Лікарі Університету Хельсінкі /Фінляндія/ і Університету Едінбургу /Великобританія/ встановили, що діти, матері яких вживали під час вагітності багато продуктів з солодкою, мають гірші когнітивні здібності, синдром дефіциту уваги і гіперактивність.

Медики говорять, що основний компонент солодки, гліциризин, має негативну дію на плаценту і дозволяє гормонам стресу перейти від матері до плоду. Високі рівні таких гормонів під назвою глюкокортикоїди негативно впливають на розвиток мозку немовляти і асоціюються з поведінковими розладами в дитинстві.

Вживання в їжу більш як 100 грамів солодки за тиждень вагітними жінками зачіпало інтелект і поведінку дитини в майбутньому, визначили дослідники. Такі діти гірше виконували тести на виявлення пізнавального потенціалу і частіше мали поведінкові проблеми.

ami-tass.ru