На тілі немовляти з'явилися рядки з Корану

Рядки з Корану, які з`являються на тілі дев`ятимісячної дитини з Дагестану, швидше за все, одержані шляхом механічної або хімічної дії на шкіру, вважає завідувачка науково-консультативним відділенням Інституту імунології ФМБА Росії Людмила Лусс. «З медичної точки зору цього бути не може, не має під собою ніяких наукових обгрунтувань», — сказала вона РІА Новини.

За словами Лусс, швидше за все, батьки, щоб привернути увагу громадськості, самі наносять дитині напису. «Є речовини, наприклад перець, сіль або якісь лікарські препарати, які, якщо нанести їх на шкіру, збільшують проникність і розширюють судини», — відзначила лікар. Це може послужити причиною того, що у дитини на шкірі з`являються почервоніння.

Лусс також припустила у дитини так званий «уртикарний дермографізм», який зустрічається у п`яти відсотків населення. При цьому захворюванні після штрихового механічного роздратування шкіри на ній виникають так звані лінійні пухирі. По шкірі можна «писати» пальцем або яким-небудь тупим предметом. Також малюнок може виникати після роздратування шкіри у осіб, що мають патологію шлунково-кишкового тракту, сказала Лусс.

Лікар заявила, що дитина потребує обстеження, після якого можна буде встановити діагноз.

Про те, що з перших днів життя на тілі дев`ятимісячного Алі Якубова з села Червоно-Жовтневе Кизлярського району Дагестану з`являються, а потім зникають, хадиси (вислови аллаха) з Корану, повідомили раніше агентству в мечеті. Як розповіла РІА Новини мати дитини Мадіна Якубова, написи виявляються щопонеділка і щоп`ятниці, в цей час у дитини температура піднімається до 40 градусів, вона кричить і плаче. Написи тримаються три дні, а потім поступово зникають.

Імам мечеті села Абдулла вважає, що ці знаки — «знамення Всевишнього».

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