Глянцеві журнали шкодять жінкам

Самооцінка жінок з надмірною вагою різко падає, коли вони проглядають фотографії моделей в журналах. Такі дані одержані в новому міжнародному дослідженні, яке спільно провели фахівці з Університету Еразма /Нідерланди/, Кельнського університету /Германію/ і Університету штату Арізона /США/.

Дієтологи порівняли реакцію жінок з різним індексом маси тіла на зображення моделей в глянцевих журналах і відмітили, що самооцінка учасниць навіть з нормальною вагою знижується, коли вони бачать фотографії манекенниць або фотомоделей в ЗМІ. Жінки з нормальним індексом маси тіла між 18,5 і 25 пунктами мають незадоволеність своєю зовнішністю, побачивши дуже худих або помірно повних моделей. У першому випадку пані здається, що їм далеко до такого "ідеалу" фігури, а в другому самооцінка знижується через відчуття, що їх фігура схожа з не зовсім довершеними пропорціями моделей.

Фахівці зробили висновок, що глянцеві журнали роблять негативний вплив на жіночу психіку і розвивають комплекс неповноцінності. На їх думку, пані з надмірною вагою краще взагалі уникати читання жіночих журналів або хоч би варто перегортати рекламу і статті з фотографіями моделей.

ami-tass.ru