Від безпліддя врятують зелені овочі і боби

Поява надмірної кількості дефектних сперматозоїдів з додатковими хромосомами приводить до анеуплоїдії, що може бути причиною безпліддя, викиднів і народження дітей з такими захворюваннями, як синдром Дауна, синдром Шерешевського-Тернера і синдром Кляйнфельтера.

Учені рекомендують для виправлення виявлених наслідків застосування вітамінізованих харчових добавок, впродовж певного часу вживати продукти (листові зелені овочі, боби, хліб з муки грубого помелу, печінку), багаті на фолієву кислоту.

Також фахівці рекомендують приймати дані продукти вагітним жінкам для запобігання дефектам нервової трубки у плода.

dietolog.com.ua