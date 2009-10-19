Золото змінює психіку

Учені вже давно спостерігали той факт, що побачивши великі об`єми золота, психіка людини змінюється, і вона не в змозі тверезо мислити і оцінювати ситуацію. Є багато випадків того, коли люди божеволіли від цього і не витримували випробування "золотими горами".

Багато відносно свідомих людей, які володіють нормальним рівнем самоконтролю, побачивши великий об`єм цінного металу, піддаються певним настроям і перестають адекватно сприймати дійсність. Їх охоплює своєрідна "золота лихоманка", яка не дає їм міркувати тверезо і примушує повністю віддаватися думці про негайне збагачення.

Учені з`ясували, що побачивши багато золота, у людини активується лобова частка головного мозку, що відповідає за мріяння. Саме цій частці мозку людина і зобов`язана своєю незваженою поведінкою, коли та побачить багатство. Коли ця частка мозку вступає в активну роботу, ми вже не можемо контролювати ситуацію, і за нас все роблять інстинкти. Адже не дарма, з найстародавніших часів, будь-яка людина прагла до збагачення.

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