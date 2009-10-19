Чим корисна яловичина?

Багато фахівців не рекомендують вживати в їжу яловичину, посилаючись нібито на складність перетравлювання даного м`яса в шлунку і його низькі поживні якості в порівнянні з іншими сортами. Адже яловичина відвіку вважається пісним м`ясом, пише Dietolog.com.ua.

Завдяки даній властивості на ринку яловичину продають за тією ж ціною, що і свинину, або навіть дорожче.

Дослідження, проведені російськими фахівцями, тільки підтвердили факт на користь яловичини. Як виявилося, в пісному «червоному» м`ясі менше жиру, ніж в курці, особливо відгодованій.

Якщо курку перед забоєм годували кукурудзою, то в 100 грамах даної курки, міститься 129 калорій і 4,8 грама жиру. А в 100 грамах яловичого м`яса - 135 калорій і лише 4,5 грамів жиру.

Яловича вирізка містить втричі більше заліза і майже в чотири рази більше цинку, украй необхідних для імунітету.

Раніше повідомлялося, що вживання м`яса в середньому віці як мінімум двічі в тиждень допомагає підтримувати незалежність і активність в старості.

rosbalt.ru