На Львівщині збільшилася народжуваність

Природний приріст населення Львівщини за показниками 9 місяців цього року становив плюс 1,53. За цей період у Львові народилось 6 тисяч 10 малюків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання виконкому Львівської міськради начальник Управління охорони здоров’я Володимир ЗУБ.

Він також зазначив, що на 15 випадків зменшилась мертвонароджуваність – від 31 до 16 випадків, на 9 дітей менше померло у віці до 1 року, на 19 менше - дітей у віці від 0 до 18 років.

«Ми проводимо більше масово-роз’яснювальної роботи з населенням, відтак зменшуються показники запущеності хвороб. Також покращилася матеріально-технічна база», - зазначив В.ЗУБ.