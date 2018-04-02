Чому діти їдять крейду?

Багато речей людина робить інстинктивно, покоряючись невідомо звідки виникаючим імпульсам. Навчаючись, діти також інстинктивно пробують на смак все підряд. Проте, уважніше спостерігаючи за звичками і смаковими пристрастями наших малюків, ми іноді можемо зрозуміти, яких саме речовин не вистачає дитині для правильного розвитку. Деякі з нас не раз спостерігали дивності, що несподівано приходили, в смаках, особливо в дитинстві. Іноді цілком розумні діти шести-десяти років несподівано починають тягнути в рот «гидоту». І не просто тягнути, а цілеспрямовано шукати і їсти певні речовини. Це може бути крейда, глина, вугілля, навіть вапнякові камінчики на пляжі, головки сірників або земля. Хтось з розчуленням згадує, як в дитинстві в селі у бабусі їв штукатурку, хтось сумує по «солодкій» крейді радянської пори. А хтось, попорпавшись в глибинах пам`яті, виявить, що в дитинстві іноді із задоволенням лизав акварельні фарби. Всі вони були солодкі на смак, але перевага чомусь віддавалася червоній і оранжевій.

Деякі з нас зберегли манеру їсти, наприклад, крейду, і в дорослому стані. Випадково знайшовши «побратимів» за звичкою, ці люди серйозно обговорюють смакові відмінності між різними марками крейди і сперечаються про те, чи шкідлива для здоров`я крейда з магазина канцтоварів і що смачніше – крейда «Антошка», кругла крейда «Лантан» або ніжний чеський «Кохинор». Багато жінок помічали за собою пристрасть до крейди під час вагітності.

Всі ці звички - не випадкові. Якщо Ви виявите у вашого малюка звичку до визначених і не зовсім звичайним «продуктів», це зайвий привід задуматися – а чи правильно дитина харчується і чи одержує з їжею всі необхідні для розвитку і росту речовини?

Причини «крейдяної залежності» у дітей (та і у дорослих) бувають різними. Але, як правило, дітям, які тягають крейду з класної дошки, щоб підкріпитися, не вистачає кальцію. Адже крейда – це природне джерело кальцію. Пристрасть до всіх її вапняних похідних, включаючи глину – тієї ж природи.

Кальцій в дитинстві потрібний організму у величезних кількостях: 800 міліграм на добу для дітей 1-3 років, 900-1000 міліграм для дітей 4-6 років, 1100 міліграм - 7-10 років і 1200 міліграм - 11 років і старше. Кальцій потрібний для нормального розвитку кісток, формування здорових зубів і ясен, а також для росту м`язів. Без кальцію дитина не тільки страждає порушеннями фізичного розвитку і росту, швидко втомлюється і часто хворіє. Кальцій також бере участь в багатьох метаболічних процесах в організмі, і його недолік може викликати важкі гормональні порушення.

Вважається також, що любов до крейди – побічний симптом недокрів`я, або недоліку гемоглобіну. І тоді організму не вистачає заліза. До речі, всі оксиди заліза мають бурий або червонуватий колір – пам`ятаєте про червоні акварельні фарби? За даними ВООЗ, недоліком заліза в тій або іншій формі страждає близько 30% населення Землі. Але в дитинстві недокрів`я особливо небезпечне, а велика частина мікроелементів, включаючи кальцій і залізо, які потрапляють нам з їжею, не можуть бути засвоєні організмом або швидко виводяться.

Застосування спеціальних вітамінних препаратів дозволяє не тільки додавати в раціон корисні мінерали, але і з легкістю засвоювати їх. Практика показує – мінерали, що містяться у вітамінно-мінеральних комплексах, засвоюються приблизно в 20 разів ефективніше за такі ж мінерали в звичайних продуктах або їх сурогатах, таких, як крейда, глина або земля. Адже в пігулках вони містяться в найбільш «відповідній» для організму формі.

Окрім очевидної шкідливості і потенційної токсичності неїстівних речей, багато корисних речовин, наприклад, фосфор, дуже рідко і помалу зустрічаються в харчових продуктах. Те ж стосується інших елементів. Їх недолік теж можна «вирахувати» за смаковими пристрастями, зрозуміло, з поправкою на дитячу любов до солодкого.

Втім, у ласунів теж може бути проблема – їм просто не вистачає хрому. А любителі обжиратися шоколадом, можливо, відчувають інстинктивний брак магнію. Діти, які люблять обгризати головки сірників, можуть так компенсувати недолік сірі або фосфору, любителі солоного – калію і натрію, а якщо несподіваний інтерес виявляється до кислих продуктів – можливо, це від браку вітаміну С. У будь-якому випадку, якщо ви відмітили за своєю дитиною різкі зміни в смаках або інші дивності, перш за все зверніться до лікаря!

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