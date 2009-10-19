ВООЗ розпочала глобальну боротьбу з алкоголізмом

Всесвітня організація охорони (ВООЗ) здоров`я розпочала глобальну кампанію, покликану скоротити споживання алкоголю.

Фахівці міжнародної організації почали складати проект глобальної стратегії по скороченню негативного впливу на здоров`я людей, що зумовлює вживання спиртного. За планами ВООЗ, розробка стратегії має бути завершена у січні 2010 року.

Країни-учасниці організації підпишуть стратегію на асамблеї, яка пройде у травні 2010 року. Повідомляється, що документ не міститиме юридичних зобов`язань. На думку авторів, стратегія повинна звернути увагу на проблему і надати інформацію, на основі якої країни-учасниці зможуть розробити ефективні шляхи вирішення цієї проблеми.

За даними ВООЗ, у 2004 році від наслідків вживання алкоголю у світі померло понад 2,5 мільйонів осіб, з них 320 тисяч - віці від 15 до 29 років. Вживання алкоголю є п`ятою по частоті причиною передчасної смерті та інвалідизації громадян.

У зв`язку з цим, фахівці організації запропонували ряд заходів, направлених на скорочення вживання алкоголю. Зокрема, збільшення інформованості населення, а також розробку національних стратегій і соцпрограмм покликаних скоротити споживання спиртного.

Крім того, ВООЗ пропонує обмежити виробництво і продаж алкогольної продукції, посилити правила ліцензування і реклами цієї продукції і скоротити число торгових точок. На думку співробітників ВООЗ, найбільш ефективною мірою буде зміна державної цінової політики відносно алкоголю.

medportal.ru