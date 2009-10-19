Новий грип минулого тижня забрав життя 11 американських дітей

За останній тиждень в США від грипу A /H1N1/ померли ще одинадцять дітей і підлітків. Про це повідомила у п`ятницю журналістам керівник Національного центру імунізації і респіраторних захворювань Енн Шушат.

За її словами, в минулі роки в країні від звичайного грипу помирали за весь сезон від 40 до 50 дітей. А від грипу A /H1N1/ дотепер - вже 86 дітей і підлітків не старше 18 років. Причому 43 з них померли у вересні і за перші тижні жовтня. "Ніхто не може передбачити, як довго триватиме цей спалах нового грипу", - додала Шушат.

Вона також повідомила, що випадки зараження грипом A /H1N1/ зафіксовані вже в 41 з 50 штатів. Тим часом, фармакологічні компанії, у яких федеральний уряд замовив вакцину, не встигають виготовити обіцяні до кінця поточного місяця 40 млн. доз. Тепер йдеться лише про 28-30 млн. доз, відзначила Шушат.

ami-tass.ru