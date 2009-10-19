Уся правда щодо енергетиків

Кожен другий житель мегаполісу вранці буквально спить "на ходу". Причина - збій біоритмів, або "внутрішнього годинника" людини.

Якщо ви заряджаєтеся енергетиком, купленому по дорозі на роботу або навчання, знайте - це погана звичка. Тривале споживання напоїв, що бадьорять, у значних кількостях протипоказано абсолютно всім. Наслідки передозування - підвищення артеріального тиску і навіть гіпертонічна хвороба.

Крім того, енергетики не можна пити дітям до 18 років, вагітним жінкам і годуючим матерям, а також літнім людям, схильним до гіпертонії. Змішувати напій, що бадьорить, в коктейлях лікарі також не рекомендують: енергетик з міцним алкоголем - це подвійний удар по печінці і серцю.

"Кофеїн, що міститься в енергетику, викликає тахікардію, збільшення частоти серцевих скорочень. У свою чергу, алкоголь розширює судини, викликаючи ще більшу тахікардію. У ряді випадків пульс підвищується до 150-160 ударів на хвилину. Що стосується печінки - вона здатна справитися з чимось одним - або з алкоголем, або з фарбниками в енергетиці", - розповідає лікар-кардіолог Альфред Богданов.

Навіть нешкідливий на перший погляд напій - розчинна кава, змішана з пепсі або колою, медики називають гримучою сумішшю. Коктейль швидко бадьорить, проте стан ейфорії може різко змінитися сильним головним болем.

Фахівці пропонують альтернативні способи боротьби з уранішньою сонливістю. Найкраща заміна енергетиків - легка уранішня зарядка з відкритою кватиркою і під улюблену музику, обливання холодною водою або контрастний душ.

Медики радять поєднувати водні процедури з гелем або милом, що містять кофеїн. Вважається, що ці засоби надають такого ж ефекту, що і дві чашки міцної кави.

Якщо не вистачає часу на гімнастику і душ, випийте чашку зеленого чаю: у ньому кофеїну навіть більше, ніж в каві.

Добре допомагає прокидатися регулярний прийом вітамінів і мінералів. Брак, наприклад, вітаміну В1 відгукується головним болем, стомлюваністю, слабкістю, задишкою, серцебиттям, а вітамінів В2, В6 - депресією. Допоможуть також продукти, багаті на селен, який діє як антиоксидант і допомагає виводити токсини з організму.

Кращі природні джерела селену - пророщена пшениця і овес, гриби, горіхи, спаржа, кабачки, патисони, селера, а також мідії та устриці.

Для бадьорого самопочуття лікарі рекомендують відмовитися від алкоголю і нікотину. Найпростіший же спосіб легко прокидатися вранці - міцний, здоровий семигодинний сон.

За матеріалами news.open.by