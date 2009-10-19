«Він» і «вона» - зомбують українців
13:39, 19 жовтня 2009Країна
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Маніпуляція масовою свідомістю
Передвиборна реклама з використанням персонажів «він»–«вона» є маніпуляцією з масовою свідомістю. Про це під час прес-конференції заявив директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв.
«Це маніпуляція зі стереотипами масової свідомості на межі інформаційно-політичного зомбування», – сказав політолог.
Єрмолаєв відзначив, що чинне виборче законодавство України недосконале, і в ньому відсутні інструменти, які забороняли б політикам «використовувати такі прийоми».
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