Підприємців, що продають дітям алкоголь і цигарки, позбавлять ліцензій

Прокуратура Києва домагається, щоб підприємців, які продають алкоголь та сигарети дітям, позбавляли ліцензій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, упродовж поточного року столичними органами внутрішніх справ складено 449 протоколів про незаконну реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям. Винних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Разом із тим чинне законодавство (ст. 15 закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”) передбачає анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі цигарками та алкоголем для тих підприємців, які продаватимуть ці товари неповнолітнім. Але, як показала прокурорська перевірка, зазначена норма закону в Києві не застосовується, оскільки міліція не направляє до податкових органів матеріали перевірок за фактами продажу неповнолітнім алкоголю та тютюну для вирішення питання про анулювання ліцензій.

Прокуратура Києва внесла до столичної міліції припис, яким зобов’язала її надавати ДПА матеріали перевірок про незаконний продаж дітям алкоголю та сигарет

У зв’язку з цим прокуратура столиці внесла до Головного управління МВС України в м. Києві припис про усунення виявлених порушень та зобов’язання органів внутрішніх справ у подальшому надавати ДПА матеріали перевірки за вищевказаними фактами.

Прокуратура Києва раніше також звернулася до Верховної Ради із пропозицією збільшити розміри штрафів та строки анулювання ліцензій за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім, для чого необхідно внести зміни до чинного законодавства (Кодексу про адміністративні правопорушення та закону “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”). Наразі за вчинення зазначеного адміністративного правопорушення законом прямо передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 340 грн., однак мінімальні стягнення, які застосовуються до реалізаторів тютюну та алкоголю, на сьогодні є неефективними.