На Львівщині вже зафіксовано 21 випадок отруєння грибами

З початку цьогорічного грибного сезону у Львівській області зареєстровано 21 випадок отруєння грибами, серед них 2 – у дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 16 жовтня в реанімаційне відділення Самбірської ЦРЛ з діагнозом – гостре харчове отруєння грибами госпіталізований 34-річний житель с.Нагірне Самбірського району.