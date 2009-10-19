Чим небезпечна модифікована кукурудза

Генно-модифікована продукція, зокрема кукурудза, на сьогодні, дуже популярна у всьому світі. Але крім своєї популярності, вона відома розбіжностями з приводу її шкоди. Деякі учені вважають, що модифікована кукурудза може вільно використовуватися і що для людини вживання цього товару не принесе ніякої шкоди.

У 1996 році вперше було почато комерційне використання генетично модифікованих рослин - з тих пір кількість сільськогосподарських площ, що засіваються "зміненою" кукурудзою, соєю, бавовною зросла в 25 разів.

Але є і інша думка. Після проведення безлічі різних експертиз, було виявлено, що модифікована кукурудза чинить негативний вплив на наземні і водні організми. Спочатку, генно-модифікована кукурудза була виведена для захисту від шкідників. Але, в ході вирощування, учені зафіксували, що пилок кукурудзи має в своєму складі дуже шкідливу отруту. Ця отрута вбиває абсолютно всіх комах, будь то шкідники, або ні в чому не винні істоти.

І хоч учені і стверджують, що для людини ця отрута не складає ніякої загрози, в деяких країнах використання модифікованої кукурудзи було заборонене законом. Тому вживання цієї продукції так і залишається спірним питанням, і цілком і повністю залежить від самих споживачів.

Вплив трансгенів на організм людини до кінця не вивчений, але ера харчових мутантів, які так до речі припали індустрії фаст-фуда, співпала з різким зростанням відсотка алергіків, людей, які страждають ожирінням і іншими наслідками порушення обміну речовин.

Радикальні супротивники трансгенів взагалі вважають їх біологічною зброєю. Серед них – Штеффі Лемке – представник партії «Зелених» Німеччини: «Небезпека в тому, що ця кукурудза може зробити організм людини несприйнятливим до сильнодіючих ліків». Трансген засвоюється організмом. При його надмірному накопиченні людина перестане реагувати на лікування антибіотиками. Поки це – тільки в теорії, та чи варто ризикувати?

За матеріалами science.yoread.ru, washprofile.org, 5-g.biz