Погода в Україні на завтра

Завтра в більшості регіонів України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в українському гідрометцентрі, завтра буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території часом дощі, в західних областях місцями сильні дощі, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці у східній частині місцями тумани. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с. Температура в західних та північних областях вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° (в Карпатах протягом доби 0-5° тепла); на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, в центральних областях 13-18°; в Криму вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. У столиці також буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.