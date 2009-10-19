На Черкащині насінням дурману отруїлися четверо школярів
16:36, 19 жовтня 2009Країна
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Загрози життю немає
У Катеринополі Черкаської області четверо школярів на уроці скуштували насіння дурману і вже наступного дня із симптомами отруєння були госпіталізовані до лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в Черкаській області, зараз школярі перебувають у дитячому відділенні лікарні. Стан здоров`я задовільний, загрози життю немає.
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