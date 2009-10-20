Кварцова лампа викликає опіки рогівки

Надзвичайна подія, що привела до масової госпіталізації учнів, відбулася у суботу в московській школі N1637, повідомили батьки постраждалих школярів. «У Морозівську лікарню госпіталізовано 20 дітей з діагнозом опік рогівки ока», - розповів один з батьків.

Джерело стверджує, що травму діти одержали з вини одного з педагогів школи, який під час занять вирішив включити кварцову лампу для антибактеріальної обробки класу. «В даний час в лікарню доставлено 20 школярів, не виключено, що їх кількість збільшиться», - розповіло джерело.

newsland.ru