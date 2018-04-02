Рак молочної залози: міфи і правда

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатою Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати серію матеріалів провідних онкологів України.

Хоча відомі певні чинники ризику, що зумовлюють виникнення раку молочної залози, лікарі достеменно не знають, що спричиняє розвиток цієї онкопатології, чому нормальні клітини перетворюються на злоякісні. Головний онколог Донецької області та головлікар обласного протипухлинного центру Ігор СЕДАКОВ розповість про деякі міфи і правду, що пов`язані з раком молочної залози.

Застосування протизаплідних препаратів. Дотепер часу не зрозуміло, чи впливає застосування протизаплідних препаратів на ризик раку молочної залози. Імовірно, жінки, що застосовують протизаплідні препарати, мають підвищений ризик раку молочної залози в порівнянні з тими, хто їх ніколи не застосовували. У жінок, що припинили прийом оральних протизаплідних препаратів більше 10 років тому, підвищеного ризику раку молочної залози не спостерігалося.

Гормональна замісна терапія. Доведено, що тривале (кілька років) застосування гормональної замісної терапії після менопаузи, особливо комбінація естрогену і прогестерону підвищує ризик раку молочної залози. Більш того, це збільшує вірогідність смерті від раку молочної залози.

Якщо збережена матка, лікарі зазвичай рекомендують застосування естрогену і прогестерону. Естроген полегшує симптоми менопаузи і запобігає остеопорозу (стоншуванню кісток, яке може призвести до перелому). Проте естроген може підвищити ризик розвитку раку матки. Прогестерон додається для запобігання цьому ускладненню.

У випадку якщо матка відсутня, то рекомендується застосування тільки естрогену. Дослідження показали, що підвищений ризик раку молочної залози пов`язаний із застосуванням комбінації естрогену і прогестерону. Більш того, збільшується вірогідність раку в пізніх стадіях.

Ризик від застосування гормональної замісної терапії існує тільки відносно тих, хто її одержує в даний час або одержував нещодавно ( протягом останніх 5 років). В даний час немає серйозних причин для призначення гормональної замісної терапії з метою тимчасового полегшення симптомів менопаузи. Окрім підвищення ризику раку молочної залози, така терапія приводить до підвищення ризику серцевих захворювань, утворення тромбів і інсультів. Рішення про застосування гормональної замісної терапії після менопаузи повинне ухвалюватися жінкою і лікарем після розгляду можливих ризиків і користі, включаючи чинники ризику захворювання серця, раку молочної залози, остеопорозу і тяжкість симптомів менопаузи.

Годування грудьми. Передбачається, що годування грудьми у кілька разів знижує ризик щодо раку молочної залози, особливо якщо годування триває протягом 1,5-2 років. Проте є думки, що зв`язку між годуванням грудьми і ризиком раку молочної залози не існує. Як вагітність, так і годування грудьми зменшує загальне число менструальних циклів. Це аналогічно ризику в результаті пізнього початку менструації або ранній менопаузі, що також зменшує загальне число менструальних циклів.

Алкоголь. Вживання алкоголю чітко пов`язане з підвищенням ризику раку молочної залози. В порівнянні з непитущими, у жінок, що вживають одну чарку алкоголю в день, відмічено незначне підвищення ризику. У тих же, хто вживає від 2 до 5 чарок алкоголю щоденно, ризик істотно зростає. Алкоголь також підвищує ризик розвитку раку порожнини рота, глотки і стравоходу. Ми рекомендуємо обмежити вживання алкоголю або відмовитися від нього взагалі.

Ожиріння і дієти з високим вмістом жирів. Ожиріння пов`язане з підвищеним ризиком розвитку раку молочної залози, особливо у жінок після менопаузи (що виникає зазвичай у віці 50 років). Хоча яєчники виробляють більшість естрогену, жирова тканина може перетворювати деякі інші гормони в естроген. Наявність великої кількості жирової тканини може збільшити рівні естрогену і підвищити вірогідність розвитку раку молочної залози. Проте взаємозв`язок між вагою і ризиком раку молочної залози складний. Наприклад, ризик підвищений у жінок, що набрали зайву вагу в дорослому віці, але не підвищений у тих, хто мав надмірну вагу з дитинства. Крім того, надмірний жир у області талії більше впливає на ризик, ніж така ж кількість жиру на поясниці та стегнах. Це, імовірно, можна пояснити тим, що жирові клітки в різних частинах тіла різняться за метаболізмом.

Вивчення значення жиру в їжі і ризику раку молочної залози нерідко дає суперечливі результати. Найчастіше говорять, що рак молочної залози зустрічається рідше в країнах, де типова дієта містить малу кількість загального жиру, з низьким вмістом поліненасиченого і насиченого жирів.

З іншого боку, багато досліджень в США не виявили залежності між ризиком раку молочної залози і споживанням харчового жиру. Учені досі не можуть пояснити таку очевидну невідповідність. Багато хто вважає, що дослідження, що стосуються взаємозв`язку дієти і ризику раку молочної залози, ускладнюються наявністю інших відмінностей (наприклад, рівнем активності, споживанням інших харчових речовин, генетичних чинників), які також можуть змінювати ризик раку молочної залози. Ці чинники впливають також на ризик виникнення деяких інших видів раку, а споживання деяких жирів чітко пов`язане з ризиком захворювань серця. Ми рекомендуємо підтримувати нормальну вагу і обмежити вживання червоного м`яса, особливо, з високим вмістом жиру або переробленого в м`ясні продукти.

Фізична активність. Вивчення фізичної активності і раку - відносно нова галузь досліджень. Показано, що енергійне заняття фізичними вправами в молодості може створити тривалий захист від раку молочної залози, а помірна фізична активність в дорослому віці може знизити цей ризик.

Забруднення навколишнього середовища. В даний час не існує чітких доказів на користь взаємозв`язку між дією забрудненого навколишнього середовища (пептициди, поліхлоровані біфеніли) і ризиком раку молочної залози.

Використання антиперспірантів. Деякі припускають, що хімічні речовини, що містяться в дезодорантах, проникають через шкіру пахвової області до лімфотоку і впливають на молочну залозу, що може призвести до раку. Проте є дуже мало інформації для підтвердження такої думки.

Носіння бюстгальтера. Іноді висловлюють думку про те, що бюстгальтер може викликати рак молочної залози внаслідок порушення лімфообігу. Проте наукових або клінічних підстав для такого висновку немає.

Куріння. Куріння підвищує ризик раку молочної залози, особливо у жінок, що почали палити в ранньому підлітковому віці. Крім того, звичайно, куріння впливає на загальне здоров`я і підвищує ризик багатьох інших злоякісних пухлин і захворювань серця.

Штучний аборт. Доведено, що штучне переривання вагітності (аборт) не впливає на ризик раку молочної залози. Немає також доказів на користь прямого взаємозв`язку між раком молочної залози і викиднем.

Імплантат (протез) молочної залози. Імплантати молочної залози не збільшують ризик раку молочної залози, хоча силіконові протези можуть викликати рубцеву тканину в молочній залозі, що утрудняє обстеження тканини залози при стандартній мамографії. В цьому випадку допомагають додаткові рентгенологічні дослідження для детальнішого обстеження молочної залози.

Нічна робота. Є припущення, що у жінок, що працюють вночі (наприклад, медичні сестри), спостерігається підвищений ризик раку молочної залози, проте жодних доказів щодо цього не знайдено.

Записала Вікторія Гончаренко.