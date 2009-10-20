10 продуктів, які роблять дітей розумнішими

Якщо діти погано вчаться в школі, то проблема може полягати не в їх інтелектуальних здібностях, а в недостатньому або неправильному харчуванні для дитячого мозку.

Мозок людини, що росте, - це досить голодний орган, який поглинає величезну кількість поживних речовин. Ось десять видів продуктів, що сприятливо впливають на роботу головного мозку, які варто включити в дитячу дієту:

1. Лосось. Жирна морська риба містить корисну для мозкової функції жирну кислоту омега-3, вживання якої покращує когнітивну функцію мозку. Дитині можна давати з собою бутерброд із смаженим або тушкованим лососем і овочами (нарізаним огірком, помідором або листям салату).

2. Яйця. Жовтки містять холин, елемент, що поліпшує пам`ять. Школяру можна на обід дати смажене яйце або омлет між двома шматочками хліба з цілісного зерна.

3. Арахісове масло. Арахіс - джерело вітаміну Е, антиоксиданту, що захищає нервові мембрани в мозку. Несолоний арахіс можна додавати в будь-які салати, а арахісове масло дуже смачне із свіжим хлібом.

4. Цілісне зерно. Людський мозок для нормального функціонування вимагає певну кількість глюкози. Цілісне зерно містить і глюкозу, і клітковину, а також вітаміни групи В, що живлять нервову систему. Купуйте для себе і своїх дітей вироби з невибіленої цілісної муки або печіть хліб самі.

5. Вівсянка. Овес - це кращий сніданок для дитини, тому що містить вітамін Е, В, потассіум і цинк. Ці елементи і вітаміни допоможуть вашим дітям повністю реалізувати свій інтелектуальний потенціал. Якщо ви робите овочеві і фруктові соки вранці, покладіть небагато сирої вівсянки в сік.

6. Ягоди. Полуниця, чорниця, вишні, малина, ожина і ін. містять антиоксиданти, що запобігають раковим захворюванням. Дослідження показали, що зокрема полуниця і чорниця покращують пам`ять, а насіння в малині, полуниці, ожині і суниці багаті омегою-3. Свіжі ягоди можна додавати в салат, овочеві страви, мюслі або їсти просто так.

7. Боби. Дуже корисна квасоля, горох, нут (баранячий горох) і чечевиця завдяки вмісту протеїну і так званих складних вуглеводів (які трохи підвищують рівень цукру в крові) і клітковини, плюс вітамінів і мінералів.

8. Різноколірні овочі. Овочі яскравих насичених кольорів містять велику кількість антиоксидантів, поновлюючих пошкоджені клітини. Давайте дітям нарізані свіжі овочі або робіть соуси до макаронів з великою кількістю овочевих інгридієнтів.

9. Молоко і йогурт. Молочні продукти багаті протеїном і вітамінами групи В - важливий компонент росту мозкової тканини, утворення нейротрансмітерів і ензимів. Купуйте дітям несолодкий йогурт, нежирну сметану, молоко, ряжанку і кефір для повноцінного сніданку перед школою.

10. Нежирна яловичина. Нежирне м`ясо - джерело заліза і цинку, що сприяють поліпшенню когнітивної функції мозку. Вживання нежирного м`яса разом з їжею, багатою вітаміном С (помідори, болгарський перець, апельсини, полуниця) покращують засвоюваність залоза в організмі.

zhivem-zdorovo.com