Як швидко відростити волосся?

Існують спеціальні маски для волосся, які пришвидшують їх ріст. Перед застосуванням масок помийте голову і протріть рушником. Волосся повинне бути трохи вологим.

- Беремо яєчний жовток, додаємо одну столову ложку меду. За бажанням можна додати цибулю для збільшення ефективності. Недоліком додавання цибулі буде неприємний запах. Прибрати його можна, сприснувши волосся лимонним соком. Нанесіть маску, загорніть волосся рушником, почекайте небагато і змийте все це водою.

- Медово-цибульна маска. Цибулю слід натерти на терці. Співвідношення цибульної кашки до меду повинне бути 1 до 4 відповідно. Одержану масу потрібно втирати в голову протягом півгодини, після чого ретельно промити водою. У разі, коли волосся сухе і ламке, то до маски потрібно додати оливкову олію, для пом`якшення.

- Маска з дріжджів і перцівки. Беремо близько тридцяти грамів дріжджів, додаємо до них дві столові ложки перцівки. Після нанесення на голову приблизно через двадцять хвилин змиваємо маску водою.

А ще зменшіть число стресів, більше відпочивайте, гарненько висипайтесь. Правильно харчуйтеся, вживаючи здорову їжу. Пийте менше кави. Кожний з вас чув про шкоду куріння, торкається це і росту вашого волосся. Пийте більше рідин, виводячи токсини з організму. Ведіть здоровий спосіб життя.

ubr.ua