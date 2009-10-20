В Україні набуває нового розмаху домашнє насильство

Кожен десятий на Дніпропетровщині зазнає домашнього насильства - фізичного, сексуального, психологічного, а останнім часом ще й економічного. Так стверджують в міському Центрі соціально-психологічної допомоги.

Економічне насильство в родині набуло великого розмаху через економічну кризу, стверджують експерти. Під таким видом насильства розуміють обмеження свободи або тиск одного партнера на іншого в зв`язку з втратою одним з них роботи.

У Дніпропетровську є ціла мережа установ, де постраждалим готові надати кваліфіковану та безкоштовну допомогу або тимчасовий притулок. Проте цими можливостями мешканці міста майже не користуються, розповів в інтерв’ю "Німецькій хвилі" директор центру соціально-психологічної допомоги Сергій Остренко.

За рік до центру допомоги жертвам родинного насильства звернулися лише 12 осіб. Головна проблема, на думку Остренка, полягає в тому, що потерпілі просто не знають про існування соціально-психологічних центрів. Ось уже п’ять років поспіль місцева влада Дніпропетровська не виділяє грошей навіть на найпростішу інформаційну кампанію. За підрахунками експерта, для цього вистачило б і 100 тисяч гривень на рік.