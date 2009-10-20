Голос дитини вивів матір з коми

32-річна молода мама з Рексхема (Уельс) знаходилася в стані коми, штучно викликаній лікарями за медичними показаннями, в результаті інфікування кишковою паличкою. У той час її синові було лише 10 тижнів.

Через важкий стан жінка хотіла перестати боротися з хворобою, але голос її малюка додав їй стимулу не здаватися. Щоб уникнути зараження дитини, її до матері не допускали, але чоловік приносив їй в реанімацію записи з голосом сина.

Госпіталізація тривала більше двох місяців, зараз пацієнтка успішно одужує. Важко повірити, що її стан був настільки важким, що лікарям довелося ввести її в стан коми. Від усвідомлення того, що всі зусилля лікарів марні і лікування не допомагає, жінка хотіла померти, але тільки голос сина дав їй зрозуміти, що вона не має права на смерть. І диво відбулося.

Після перекладу в звичайну палату їй принесли малюка. Лікуючий лікар наполягав на зустрічі дитину з матір`ю - він був упевнений, що це зробить величезний вплив на процес одужання - і не помилився. Усмішка сина була сильніша за будь-які ліки.

deti.mail.ru