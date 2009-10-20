"Санофі-авентіс" об'єдналася з "Зентіва"

Чеська фармацевтична компанія "Зентіва" (Zentiva) приєдналася до Групи "Санофі-авентіс" (sanofi-aventis) - одному з найбільших виробників лікарських препаратів в світі. Об`єднання з "Зентіва" – один з кроків в реалізації стратегії зростання Групи "санофі-авентіс", що націлена на досягнення глобального лідерства в галузі фармацевтики.

"Злиття наших компаній - дуже значуща подія для нас і наших споживачів, це реальний шлях до досягнення лідируючих позицій на фармацевтичному ринку Східної Європи. Тривалий процес взаємовигідної інтеграції, нарешті, завершився, і сьогодні ми вже працюємо як одна команда", - відзначив Жан-Поль Шоєр, регіональний директор "Санофі-авентіс" і "Зентіва" в Україні.

Об`єднання портфелів препаратів "Санофі-авентіс" і "Зентіва" дозволило Групі зайняти перше місце на багатьох ринках Центральної і Східної Європи, включаючи Україну, а також у Туреччині. Злиття, зокрема, підсилило позиції Групи в галузі інноваційних продуктів, брендированих генериків і безрецептурних препаратів.

З метою підвищення доступності лікарських препаратів для пацієнтів в Україні весною цього року Група знизила вартість продукції "Зентіва" в середньому на 12%. Більш того, на початку літа "Санофі-авентіс" оголосила про свій намір самостійно займатися постачаннями продукції до України.

За матеріалами korrespondent.net