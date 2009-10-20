Прихильники активованого вугілля рекомендують скористатися однією з двох існуючих схем. Перша схема передбачає поступове нарощування дозування вугільного препарату до тих пір, поки його разова концентрація не досягне однієї пігулки на десять кілограм ваги тіла. При цьому активоване вугілля необхідно приймати з ранку на порожній шлунок. Друга схема розрахована на прийом необхідної кількості пігулок, проте ця доза «розтягнута» на весь день. В цьому випадку вживають десять пігулок протягом дня, розбиваючи дозування на три прийоми, причому кожний з них здійснюють за одну годину до прийому їжі. Дієта повинна тривати не менш як десять днів, потім ще через такий же проміжок часу курс можна повторити.

Щоб розібратися, наскільки може бути ефективною «вугільна» дієта, розглянемо механізм дії активованого вугілля на організм. Ні для кого не секрет, що активоване вугілля - це сорбент, призначений для всмоктування токсинів в шлунково-кишковому тракті. Зв’язування внутрішньокишкових отрут і дезинтоксикація організму здійснюється завдяки особливій поверхневій структурі активованого вугілля. Вся пігулка (або порошок) цього лікарського препарату складається з найдрібніших пор, що чергуються, завдяки чому площа контакту з токсинами у багато разів збільшується.

Але потрібно врахувати один важливий нюанс. Діаметр пор медичного активованого вугілля цілком достатній для того, щоб зв`язувати не тільки шкідливі інгредієнти, але і адсорбувати корисні для організму органічні речовини, такі як білки, жири і вуглеводи. Особливо висока ймовірність попадання в «полон» активованого вугілля низькомолекулярних органічних сполук. До таких речовин відносяться, наприклад, вітаміни. В результаті недоотримання організмом необхідних життєво важливих компонентів закладаються передумови для розвитку різних захворювань і порушення обмінних процесів. Тому, якщо ви все ж таки зважилися на схуднення за допомогою активованого вугілля, надайте увагу полівітамінним засобам: енергетична цінність таких препаратів мінімальна, зате для підтримки ферментативної активності організму вітаміни - кращий засіб.

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