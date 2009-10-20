На Волині хворий на сказ кіт покусав чотирьох людей

У Волинській області хворий на сказ кіт покусав чотирьох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, інцидент стався учора, 19 жовтня.

Зокрема, за даними ГУ МНС, до Ківерцівської центральної лікарні з попереднім діагнозом “укуси кішки, хворої на сказ”, були госпіталізовані дві учениці, 4-го та 11-го класів, а також двоє дорослих. У постраждалих виявлені укуси та подряпини від кігтів на долонях, руках та ногах, всі вони мешканці сусідніх сіл Будячів та Конопелька Ківерцівського району.

Стан здоров’я потерпілих лікарі визначили як середньої важкості.

У повідомленні зазначено, що хвору кішку господарі ліквідували. Працівники районної санітарно-епідеміологічної служби сьогодні проведуть розтин тварини, аби переконатись у вірності попереднього висновку щодо зараження кішки на сказ.