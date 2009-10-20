Допоможіть врятувати життя!

18-річному хлопцю потрібні 100 000 гривень на лікування!

Ігорю Костенку – 18 років. У нього – онкологічне захворювання - лімфогранулематоз. Ігорю терміново необхідна трансплантація кісткового мозку. Вартість лікувальних препаратів, які потрібні для пересадки, - 100 000 гривень! Мама Ігоря виховує сина одна. І для неї ця сума – просто фантастична! Вона звертається до всіх небайдужих людей з проханням допомогти їй врятувати єдиного сина! Маленьким дітям допомагають охоче. Але для мами її дитина, хоч би скільки їй було років, - найдорожча! Допоможіть!

Кілька гривень, відсутності яких ви у своєму бюджеті навіть не помітите, можуть врятувати хлопцеві життя!!!

Телефон мами Ігоря, Алли – 096 286 89 28

Банківські реквізити:

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МФО 305299

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р/с 29244825509100

Призначення платежу: для зарахування на карту № 4405885013136186

Отримувач: Костенко Алла Іванівна, благодійна допомога на лікування сина.