Російських жінок зобов'яжуть народжувати 2-х і більше дітей

Російським сім`ям запропонують контракт, відповідно якому вони будуть зобов`язані народжувати двох і більше дітей. При цьому утримання третьої і подальших дітей держава візьме на себе. Така програма схвалена в комітеті з питань охорони материнства і дитинства Держдуми. Її розробили в петербурзькому парламенті. Проте укласти такий контракт зможуть не всі охочі.

Згідно документу, народжувати дітей за держконтрактом зможуть тільки повні російські сім`ї. При цьому у батьків не повинно бути шкідливих звичок. Якщо хоч один з них перебуває на обліку в наркодиспансері, зловживає алкоголем або перебував у міліції, то така сім`я дістане відмову.

Укласти угоду можна буде наперед, але в силу він вступить, тільки коли в сім`ї з`явиться третя дитина, передає радіостанція «Відлуння Москви».

nr2.ru