В Україні заборонили підвищувати ціни на ліки

Верховна Рада України ухвалила закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 242 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків та лікарських препаратів вітчизняного та закордонного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості із виплат зарплат, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів.

Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати закордонного виробництва за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.

Закон набуває чинності з дня опублікування.