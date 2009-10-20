Запоріжжя: затримано жінку, яка викрала немовля

Правоохоронці затримали 24-річну мешканку Запоріжжя, яка викрала однорічну дитину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, із заявою про викрадення невідомою жінкою коляски з сином у залі очікування на залізничному вокзалі в Одесі до міліції звернувся 39-річний чоловік 15 жовтня .

У результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою у скоєному працівники міліції затримали в Миколаєві 24-річну безробітну, раніше судиму мешканку Запоріжжя. Дитину повернуто батькам.