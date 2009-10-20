Соя захищає жінок від переломів

Жінки в менопаузі можуть понизити ризик переломів шийки стегна, якщо додадуть в свій раціон продукти з сої.

До такого висновку дійшли співробітники Національного університету Сінгапуру, які з 1993 по 2006 рік спостерігали 63 тисячі китайських чоловіків і жінок у віці 45-74 років. На момент закінчення дослідження перелом шийки стегна був діагностований у 276 чоловіків (середній вік - 71 рік) і 692 жінок (73 року).

Жінки, що щодня вживали помірну кількість сої, на 21-36% рідше ставали жертвами переломів. Під «помірною кількістю» мається на увазі 2,7 грама білка сої на тисячу калорій, що еквівалентне 49,4 г сиру тофу. Цікаво, що на представників сильної статі вживання соєвих продуктів ніяк не впливало.

Нагадаємо також, що соя здатна запобігати раку. Жінки, що почали їсти продукти з сої в дитинстві, на 58% рідше хворіють на рак молочної залози. Можливо, антиракові властивості пов`язані зі все тими ж ізофлавонами - натуральними компонентами, що містяться в рослині; їх структура подібна до жіночого гормону естрогену, який може міняти тканину грудей. Експерименти на тваринах підтвердили, що соя допомагає раніше дозрівати тканинам молочної залози і краще чинити опір агентам, що викликають рак.

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