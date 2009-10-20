На Дніпропетровщині створено лабораторію з ГМО-контролю

На базі держпідприємства "Дніпростандартметрологія” створена лабораторія з контролю генетично модифікованих організмів (ГМО) у харчовій продукції, продовольчій сировині і косметичних засобах.

Про це УНІАН повідомили у Держспоживстандарті України.

Повідомляється, що для створення лабораторії було реконструйовано приміщення площею понад 130 кв. м, враховані всі вимоги до лабораторій, в яких проводяться дослідження молекулярно-генетичними методами.

Лабораторія оснащена сучасним аналітичним устаткування.

Лабораторія з контролю ГМО аттестована в установленому порядку.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів України №468 від 13 травня 2009 р. «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і вводяться в оборот», з 1 липня 2009 року вводиться обов`язкове етикетування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми.

Впродовж серпня-вересня ц.р. у системі Держспоживстандарту України були відкриті лабораторії генетично-молекулярних досліджень ГМО у харчових продуктах і сільськогосподарській сировині на базі випробувальних центрів ДП «Волиньстандартметрологія» (м. Луцьк), ДП «Кривбастандартметрологія» (м. Кривий Ріг), ДП «Луганськстандартметрологія» (м. Луганськ), ДП «Житомирстандартметрологія» (м. Житомир), ДП «Кримстандартметрологія» (м. Сімферополь), ДП «Харківстандартметрологія» (м. Харків), ДП «Київоблстандартметрологія».

Крім того, з 2007 року аналогічна лабораторія діє в ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ), а з 2008 року – в ДП «Вінницястандартметрологія» (м. Вінниця).