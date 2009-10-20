Чим корисний гранатовий сік?

Фахівці з Ізраїлю довели, що є надійний і ефективний засіб від застудних інфекцій. Дослідження показали, що впоратися з застудою і грипом дуже просто, якщо щодня випивати 2 склянки певного соку.

Протягом 5 днів медики проводили експеримент за участю добровольців, хворих простудою або грипом. Частина пацієнтів щодня випивала по 2 склянки гранатового соку.

Аналіз результатів дослідження дозволив зробити висновок, що саме гранатовий сік, завдяки своїм яскраво вираженим антиоксидантним властивостям, ефективно допомагає боротися з застудними інфекціями.

Так, щоденний прийом 500 мл гранатового соку дозволяє перемогти інфекцію за 4-5 днів. При цьому навіть можна виключити прийом медикаментів.

health.passion.ru