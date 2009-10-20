Чим корисний гранатовий сік?
15:30, 20 жовтня 2009Країна
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Смачний захист від застуди і грипу
Фахівці з Ізраїлю довели, що є надійний і ефективний засіб від застудних інфекцій. Дослідження показали, що впоратися з застудою і грипом дуже просто, якщо щодня випивати 2 склянки певного соку.
Протягом 5 днів медики проводили експеримент за участю добровольців, хворих простудою або грипом. Частина пацієнтів щодня випивала по 2 склянки гранатового соку.
Аналіз результатів дослідження дозволив зробити висновок, що саме гранатовий сік, завдяки своїм яскраво вираженим антиоксидантним властивостям, ефективно допомагає боротися з застудними інфекціями.
Так, щоденний прийом 500 мл гранатового соку дозволяє перемогти інфекцію за 4-5 днів. При цьому навіть можна виключити прийом медикаментів.
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