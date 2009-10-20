Завтра в Україні дощитиме

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в західних та північних областях пройдуть невеликі дощі (в Карпатах з мокрим снігом), лише вночі на сході країни переважно без опадів. Часом туман. Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11°, в південній частині - до 14°, на заході - 1-6° тепла; вдень у західних та північних областях - 8-13°, на решті території - 12-17°, в Криму, на Донеччині та Луганщині - до 21°; на високогір`ї Карпат вночі - від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.

У Київській області хмарно. Часом невеликий дощ, туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-11° тепла, вдень - 8-13°.

У Києві також хмарно. Часом невеликий дощ, туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - близько 10°, вдень - 11-13°.