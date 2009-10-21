У світі хворі все частіше відмовляються від пігулок

Останнім часом в медичному світі намітилася серйозна проблема: хворі не приймають пігулок, повідомляє ресурс MIGnews.com.

Дослідження, покликане відповісти на питання про низьку ефективність лікування, виявило наступний факт - високий відсоток людей, що звернулися по медичну допомогу, згодом нехтують порадами лікаря і не застосовують приписаних ліків.

При цьому хворі, яким призначили прийом пігулок 3-4 рази на день, потрапили в категорію "практично не вдаються до лікування", а ті, кому прописано приймати пігулки 1-2 рази на день, "приймають, але не регулярно".

У доповіді указується, зокрема, що більш як 80 % астматиків не дотримуються порад лікарів. Великий відсоток і тих, у кого діагностований рак, але лікарські розпорядження все одно залишаються за бортом їх існування.

У звіті указується декілька можливих причин такого результату ситуації, проте не дається оцінка найбільш ймовірних з них. Серед іншого називається "Нерозуміння між хворим і лікуючим лікарем", "недолік уваги до проблем з боку лікуючого лікаря", "відсутність мотивації для вживання великої кількості медикаментозних препаратів щодня протягом тривалого часу" (стосується ракових хворих).

podrobnosti.ua