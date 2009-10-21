Парацетамол шкідливий дітям

Учені з Чехії не рекомендують давати дітям парацетамол після вакцинації. За словами експертів, прийом жарознижуючого може понизити ефективність щеплення. Тому батькам слід добре подумати, перш ніж давати дітям парацетамол, якщо на те немає вагомої причини.

Дослідження 450 дітей показало, що у тих, кому після стандартних щеплень давали жарознижуюче, організм виробляв меншу кількість антитіл, що погіршувало дію вакцини і знижувало імунітет до захворювань. Негативну дію парацетамола учені пояснюють тим, що препарат бере участь в реакції імунних клітин на вакцину.

Раніше повідомлялося, що якнайкращим жарознижуючим засобом для дітей є ібупрофен, який знижує температуру тіла набагато швидше, ніж парацетамол. Дослідники також рекомендують чергувати ібупрофен з парацетамолом для досягнення якнайкращого ефекту, аналогічну пораду дають і лікарі-терапевти. Проте експерти не схвалюють такого способу лікування застуди, оскільки побоюються, що в цьому випадку велика ймовірність передозування.

novosti-n.mk.ua