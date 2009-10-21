Навіщо людині апендикс

Органи, які довго вважалися непотрібними унаслідок їх бездіяльності, виявилися життєво необхідні для виживання людини в екстремальних умовах.

Досі в школі вчителі на уроках біології показують на кольорових плакатах людські органи, які зневажливо називають рудиментами. До них відносять апендикс, селезінку, мигдалини і різні > вени. Ці запчастини тіла людини не викликають пошани у учених, тому що вже давно вважаються даремними. Вони нібито втратили своє основне значення в процесі еволюційного розвитку.

Проте останні дослідження переконливо показали, що ми недооцінювали значення рудиментів. Насправді, вони можуть грати дуже важливу роль для виживання людини або в екстремальних ситуаціях, або в нових незвичних умовах проживання, або під час серйозної хвороби.

- Так, наприклад, в своєму дослідженні ми дійшли висновку, що селезінка грає важливу роль в загоєнні пошкоджених хворобою судин серця, - говорить Джеффрі Лайтман, керівник функціональної анатомії і морфології Нью-Йоркської школи медицини. - Саме вона допомагає справитися з інфекціями, створюючи фільтри для хворих кров`яних кліток.

Не настільки вже і даремним виявився і знаменитий рудимент - апендикс, цей дивний червоподібний відросток, придаток сліпої кишки, який є лише у кроликів, мавп і людини.

- Цей орган фактично є складом корисних бактерій, які допомагають нам перетравлювати багато різної їжі, зокрема неякісної або погано обробленої, - вважає Білл Паркер, доцент кафедри хірургії з Медичного центру Університету Дьюка.

За словами Паркера, апендикс врятує нас від отруєнь і паразитів, особливо в тих випадках, якщо ми опинимося в інших умовах мешкання.

Наприклад, якщо європеєць переїде жити до Африки, то його шлунково-кишковий тракт не постраждає від переходу до нової їжі завдяки цьому відростку кишки, який негайно почне активно працювати. І європеєць не помре від діареї. Більш того, учені вважають, що цей орган, мабуть, має найважливіше значення для заселення кишечника корисною бактерійною флорою після шлункових захворювань.

kp.ua