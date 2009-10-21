На Дніпропетровщині 11 дітей і двоє дорослих отруїлись грибами
10:18, 21 жовтня 2009Країна
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Вихованці дитячого будинку
19 жовтня вночі із села Мала Михайлівка Покровського району Дніпропетровської області до реанімаційного і терапевтичного відділень районної лікарні з отруєнням дикорослими грибами були госпіталізовані 13 людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, з них 11 вихованців дитячого будинку сімейного типу.
Зранку 20 жовтня хворі перевезені до лікарень в обласному центрі: 11 дітей - до обласної дитячої клінічної лікарні і двоє дорослих - до міської лікарні №4.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня госпіталізовані перебувають у стані середнього та легкого ступенів важкості.
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