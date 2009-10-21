У Тернополі через грип закрито школи

У Тернополі від сьогодні припиняється навчання у загальноосвітніх і початкових школах у зв’язку із ростом захворюваності на грип та ГРВІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла надзвичайна протиепідемічна комісія, яка діє при міській раді.

Члени комісії також оголосили епідемію грипу та ГРВІ у Тернополі.

За даними прес-служби, станом на 20 жовтня рівень захворюваності на ГРВІ у місті становить 172,5 випадків на 10 тис. населення. В порівнянні з аналогічним тижнем 2008 року він зріс у 2,3 рази, з минулим тижнем – у 2 рази, з середньотижневим показником за останні 10 років – у 2 рази.

Епідеміологічний поріг для Тернополя становить 160 хворих на 10 тис населення.

48% усіх хворих – діти до 14 років. Серед хворих дітей 59,3% – школярі.

За даними моніторингу захворюваності на ГРВІ та грип серед учнів шкіл виявлено, що у 13 школах міста відсоток відсутніх учнів становить більше 20%.

На час епідемії грипу та ГРВІ комісія заборонила проведення масових заходів для дітей і підлітків, тимчасово зупинені заняття для дітей і підлітків у гуртках, секціях, басейнах, танцювальних клубах. Також заборонено проведення дискотек для підлітків як у закладах, підпорядкованих управлінню освіти, культури, у справах сім’ї та молоді, так і в приватних закладах.

Також комісія порадила обмежити масові заходи для молоді й студентів у навчальних закладах і масові заходи для дорослих у культурно-мистецьких, глядацьких, спортивних закладах, будинках культури, театрах.