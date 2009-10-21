Жити краще в лісі

Життя поряд з озелененими територіями благотворно позначається на здоров`ї, особливо на психіці.

Співробітники Медичного центру при Університете Вріє (Нідерланди) вивчили історії хвороби 350 тисяч осіб, яких сімейні лікарі спостерігали більше року. По поштовому індексу дослідники обчислювали, який відсоток площі займають зелені насадження в радіусі 1–3 км від місця проживання досліджуваних. В середньому на озеленюючі території доводилося 42% і 61% в радіусі 1 і 3 км відповідно. Підраховували учені і річний рівень захворюваності 24 недугами.

Аналіз зібраних даних показав, що людина рідше страждає поширеними хворобами, якщо зелені насадження розташовуються в радіусі кілометра від її будинку. Вона краще захищена від ураження коронарних судин серця, діабету, респіраторних інфекцій і астми, мігрені і запаморочення, інфекцій сечових шляхів.

Виняток становили лише неврози страху, інфекційні захворювання травної системи і фізичні симптоми, нез`ясовні з медичної точки зору: люди рідше скаржилися на них, навіть якщо озеленюючі території були далеко від їх будинків, в радіусі трьох кілометрів.

Більше всього зелені «бояться» неврози і депресії.

science.compulenta.ru