В ЄС долатимуть розбіжності у медицини різних країн

Європейська комісія хоче подолати розбіжності у стані системи охорони здоров’я в різних країнах-членах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у плані заходів, представлених Комісією.

Єврокомісія пояснила необхідність появи такого плану тим, що, незважаючи на покращення благополуччя життя в країнах ЄС в цілому та стану медицини зокрема, на сьогодні в середньому тривалість життя в різних країнах та навіть регіонах окремих країн-членів ЄС може зменшуватися до 8 років для жінок і до 14 років - для чоловіків.

Причини цього є комплексними і включають рівень доходів, рівень освіти, умови життя та роботи, а також поведінка щодо отримання доступу до закладів охорони здоров’я.

Єврокомісія вважає за необхідне надавати підтримку регіонам, в яких умови охорони здоров’я гірші, ніж в інших регіонах ЄС, для забезпечення рівного рівня захисту громадян. З метою більш ефективного надання такої допомоги Єврокомісія планує, зокрема, готувати доповіді щодо досягнутого прогресу, в яких вивчатиме зроблені дії та їх вплив на стан здоров’я людей. Першу таку доповідь планують підготувати в 2012 році.